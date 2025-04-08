Çorlu'da trafik kazası! İki otomobil çarpıştı: Sürücü aracın içinde sıkıştı

Kaza, Çorlu ilçesi Şeyh Sinan Mahallesi Memduh Şevket Esendal Caddesi üzeri Fahri Korutürk Caddesi ile Kıvançevler Caddesi yol ayrımında meydana geldi. H.B. idaresindeki 34 TJ 7722 plakalı otomobil ile A.K. yönetimindeki 34 LN 8297 plakalı otomobil çarpıştı.

Kaza sonrası araç içinde sıkışan H.E.B. itfaiye kaza kırım ekibinin kurtarma çalışmasının ardından araçtan çıkarılarak ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

(İHA)