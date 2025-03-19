Çorlu’da zincirleme kaza: 3’ü askeri personel 6 kişi yaralandı

Kaza, Önerler Mahallesi Çanakkale Şehitler Bulvarı ile Ziya Gökalp Bulvarı sapağında meydana geldi. Seyir halindeki askeri pikap araç ile iki otomobil zincirleme kazaya karıştı.

3’Ü ASKERİ PERSONEL 6 KİŞİ YARALI

Yaralıların olduğu bilgisi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık personeli ve jandarma sevk edildi. Kaza sonrası yaralanan 3’ü askeri personel 6 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne ve özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya karışan 3 araçta da büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

"BURAYA BİR HIZ KESİCİ TÜMSEK VE IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ KONULSUN"

Olay yerinde konuşan Taksici esnafı Servet Öz, "Burada sık sık trafik kazalarına denk geliyoruz. Artık daha fazla insanın canı yanmasını kimse istemez. Lütfen sayın Candan başkandan rica ediyoruz, buraya bir hız kesici tümsek ve ışıklandırma sistemi konulsun" dedi. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır