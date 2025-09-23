HABER

Çorlu’da otomobil yayaya çarptı

Tekirdağ Çorlu’da otomobilin, karşıdan karşıya geçen yaya genç kıza çarptığı anlar kameraya yansıdı.Kaza, Salih Omurtak Caddesi üzeri Millet Bahçesi mevkiinde meydana geldi.

Çorlu’da otomobil yayaya çarptı

Tekirdağ Çorlu’da otomobilin, karşıdan karşıya geçen yaya genç kıza çarptığı anlar kameraya yansıdı.

Çorlu’da otomobil yayaya çarptı 1

Kaza, Salih Omurtak Caddesi üzeri Millet Bahçesi mevkiinde meydana geldi. Eski itfaiye kavşağı yönüne seyreden T.D. idaresindeki 16 HB 373 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan E.T.’ye çarptı. Yaralanan genç kız, ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı yayanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çorlu’da otomobil yayaya çarptı 2

(İHA)

