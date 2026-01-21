Room Blast 2 Match and Decor baştan aşağı yenilendi: Deneyim en üst seviyeye taşındı

Mynet üzerinden oynanabilen Room Blast 2 Match and Decor, serinin önceki

oyununa kıyasla kapsamlı bir görsel revizyon geçirmiş durumda. Oyun, böylece önceki oyuna göre daha gelişmiş bir yapı sunuyor.

Oyunun önceki oyuna göre öne çıkan yenilikleri ise şunlar:

Daha modern görseller

Daha akıcı animasyonlar

Yeniden tasarlanan odalar

ROOM BLAST 2 MATCH AND DECOR NASIL OYNANIYOR?

Seviyelerdeki renkli taşların eşleştirilmesi üzerine kurulu olan Room Blast 2 Match and Decor'da tamamlanan bölümler sonucunda elde edilen ödüller, odaların yenilenmesi ve dekorasyon seçeneklerinin açılması için kullanılıyor. İlerleyen aşamalarda yeni mekanikler ve güçlendiriciler devreye giriyor.

Her oda için sunulan alternatif dekorasyon seçenekleri arasından seçim yapılarak ise alanlar yeniden düzenleniyor.

MYNET ÜZERİNDEN ÜCRETSİZ OYNANIYOR

Dekorasyon odaklı bulmaca oyunlarını sevenler için sade ve modern bir alternatif sunan Room Blast 2 Match and Decor, Mynet üzerinden ücretsiz olarak oynanabilir.

Oyuna hızlıca giriş yapmak ve ilk odanızı tasarlamaya başlamak için

buraya tıklayabilirsiniz.

Yeni oyunlar ve benzer içerikler ise Pixidus üzerinden takip edilebilirsiniz.