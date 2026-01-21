HABER

Room Blast 2 Match and Decor baştan aşağı yenilendi: Deneyim en üst seviyeye taşındı

Room Blast 2 Match and Decor, eşleştirme tabanlı bulmaca oynanışını yaratıcı dekorasyon sistemiyle birleştiren yapısını kapsamlı şekilde yeniledi. İlk oyunun başarısının ardından geliştirilen yapım, hem görsel hem de mekanik açıdan çok daha zengin bir deneyim vaat ediyor. Oyun, Mynet üzerinden oynanabiliyor.

Room Blast 2 Match and Decor baştan aşağı yenilendi: Deneyim en üst seviyeye taşındı

Mynet üzerinden oynanabilen Room Blast 2 Match and Decor, serinin önceki
oyununa kıyasla kapsamlı bir görsel revizyon geçirmiş durumda. Oyun, böylece önceki oyuna göre daha gelişmiş bir yapı sunuyor.

Oyunun önceki oyuna göre öne çıkan yenilikleri ise şunlar:

  • Daha modern görseller
  • Daha akıcı animasyonlar
  • Yeniden tasarlanan odalar

Room Blast 2 Match and Decor baştan aşağı yenilendi: Deneyim en üst seviyeye taşındı 1

ROOM BLAST 2 MATCH AND DECOR NASIL OYNANIYOR?

Seviyelerdeki renkli taşların eşleştirilmesi üzerine kurulu olan Room Blast 2 Match and Decor'da tamamlanan bölümler sonucunda elde edilen ödüller, odaların yenilenmesi ve dekorasyon seçeneklerinin açılması için kullanılıyor. İlerleyen aşamalarda yeni mekanikler ve güçlendiriciler devreye giriyor.

Room Blast 2 Match and Decor baştan aşağı yenilendi: Deneyim en üst seviyeye taşındı 2

Her oda için sunulan alternatif dekorasyon seçenekleri arasından seçim yapılarak ise alanlar yeniden düzenleniyor.

Room Blast 2 Match and Decor baştan aşağı yenilendi: Deneyim en üst seviyeye taşındı 3

MYNET ÜZERİNDEN ÜCRETSİZ OYNANIYOR

Dekorasyon odaklı bulmaca oyunlarını sevenler için sade ve modern bir alternatif sunan Room Blast 2 Match and Decor, Mynet üzerinden ücretsiz olarak oynanabilir.

Oyuna hızlıca giriş yapmak ve ilk odanızı tasarlamaya başlamak için
buraya tıklayabilirsiniz.

Room Blast 2 Match and Decor baştan aşağı yenilendi: Deneyim en üst seviyeye taşındı 4

Yeni oyunlar ve benzer içerikler ise Pixidus üzerinden takip edilebilirsiniz.

