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Çorum Belediye Başkanı Aşgın, engelli yolunu işgal eden esnafa 'empati yürüyüşü' yaptırdı

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, görme engelliler için yapılan kaldırımdaki ‘sarı çizgi’nin üzerine eşyalar koyan esnafı ilginç bir yöntemle uyardı. Esnafla birlikte çizgide yürüyen Başkan Aşgın, kaldırımdaki eşyalara çarpınca, ‘burnumuz kırıldı’ diyerek esnafa sarı çizginin önemini anlattı.

Çorum Belediye Başkanı Aşgın, engelli yolunu işgal eden esnafa 'empati yürüyüşü' yaptırdı
Mustafa Fidan

Çorum’daki esnafları ziyaret eden Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, bir esnafın engelliler için kaldırıma yerleştirilen ‘sarı çizgi’ üzerine çeşitli eşyalar koyduğunu görünce duruma müdahale etti. Esnafa sarı çizgilerin görme engelliler için önemini anlatmak isteyen Başkan Aşgın, kaldırımı işgal eden esnafın eline görme engelli bastonuna benzeyen fırça sapını verdi. Görme engelli gibi esnafla kol kola girip gözlerini yumarak kaldırımda yürüyen Başkan Aşgın, kaldırımı işgal eden malzemelere çarptı. Başkan Aşgın esnafa, "Gördün mü, burnumuz kırıldı" diyerek çizginin önemini anlattı.

"BUNUN İÇİN GELMEDİK AMA ŞUNA BAK"

Daha sonra esnafa uyarılarda bulunan Başkan Aşgın, "Bunlar kalkacak. Biz sana hayırlı işler demeye geldik, bunun için gelmedik ama şuna bak. Ne güzel yapmışız ve hepimiz yarın görme duyumuzu, elimizi, kulağımızı kaybedebiliriz. Yazık değil mi? ‘Kenar-ı Dicle’de bir kurt aşırsa koyunu, gelir de Adl-i İlahi sorar Ömer’den onu’ diyor. Bizden sorar Allah" ifadelerine yer verdi.

"ÇORUMLUYUZ, BİRBİRİMİZDEN SORUMLUYUZ"

Başkan Aşgın o anların görüntüsünü sosyal medya hesabından, "Çorumluyuz, birbirimizden sorumluyuz, diyorsak gereğini hep birlikte yapacağız. Engelli yolu ve kaldırım işgali konusunda taviz veremeyiz; verirsek bunun hesabını her iki dünyada da veremeyiz. Hatasını kabul edip derhal düzelteceğini söyleyen esnaf kardeşime anlayışından dolayı teşekkür ediyorum. Bu güzel şehir hep güzelliklerle anılsın diye biz, gece-gündüz çalışmaya devam ediyoruz" sözleriyle paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Esnaf Çorum belediye
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