Çorum’da aile faciası! Tartıştığı babasını tüfekle vurarak öldürdü

Olay, gece saatlerinde Kamışlı Evler 5. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Y. (59) ile oğlu M.Y. (37) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y., yanında bulunan tüfekle babasına ateş etti.

CİNAYETİN ARDINDAN KAÇTI

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yaşar Y.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.



Olay yeri inceleme ekipleri, cinayetin işlendiği evde detaylı tahkikat yaptı. Polis ekipleri, kaçan şüpheli şahsın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır