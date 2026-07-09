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Çorum'da bir kişinin kaybolduğu mağaranın içi görüntülendi

Çorum'da arkadaşlarıyla define bulmak için girdiği mağarada kaybolan şahsı kurtarmak için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Şahısların mağarada kullandığı kazı malzemelerine ulaşılırken, kayıp kişiye ait bir ize rastlanılamadı.

Çorum'da bir kişinin kaybolduğu mağaranın içi görüntülendi

Olay, Çorum'un merkez ilçesi Kavacak köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 04.00 sıralarında jandarma karakoluna müracaat eden S.Ş. isimli şahıs, arkadaşlarıyla birlikte define aramak için girdikleri mağarada İ.A.'nın sıkıştığını söyledi.

Çorum da bir kişinin kaybolduğu mağaranın içi görüntülendi 1

YER, ÇORUM: BİR KİŞİ MAĞARADA KAYBOLDU

Harekete geçen jandarma ekipleri tarafından olayın gerçekleştiği bölgede çalışma başlatıldı. Kazı yapılan kayalık alanı tespit eden jandarma ekipleri, AFAD'dan destek istedi. AFAD ve jandarma ekipleri tarafından mağarada arama ve kurtarma çalışması başlatıldı. Daha sonra bölgeye Kastamonu ve Sivas'tan AFAD ekipleri ile İskilip ilçesindeki madende çalışan madenciler sevk edildi.

Çorum da bir kişinin kaybolduğu mağaranın içi görüntülendi 2

O MAĞARA BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Ekipler tarafından yürütülen arama çalışmaları neticesinde mağarada yaklaşık 50 metreye kadar ilerlenildi. İ.A.'ya ait herhangi bir ize rastlanılamazken, şahısların mağara kazı için kullandığı malzemelere ulaşıldı. Bulunan malzemeler ip yardımıyla çekilerek mağaradan çıkartıldı.
Madenciler tarafından mağaranın içi cep telefonuyla görüntülendi.

Çorum da bir kişinin kaybolduğu mağaranın içi görüntülendi 3

Görüntülere mağaranın içerisinde dar geçişlerin olduğu görüldü. Mağarada bulunan malzemeler de kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çorum mağara arama kurtarma çalışmaları
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