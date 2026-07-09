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Can pazarı yaşandı! Çin'de yangın felaketi: 28 kişi hayatını kaybetti

Çin’de bir ayakkabı fabrikasında çıkan yangında ölü ve yaralıların olduğu belirtildi. Yapılan açıklamada 28 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Can pazarı yaşandı! Çin'de yangın felaketi: 28 kişi hayatını kaybetti

Çin’in Fujian eyaletine bağlı Jinjiang kentindeki bir ayakkabı fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çin basını, fabrikada mahsur kalan işçiler olduğunu aktararak, ölü ve yaralıların olduğunu ifade etti.

Can pazarı yaşandı! Çin de yangın felaketi: 28 kişi hayatını kaybetti 1

28 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını ancak söndürme çalışmalarının sürdüğünü, olay yerine 183 personel ve 35 itfaiye aracı sevk edildiğini açıkladı. 28 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Can pazarı yaşandı! Çin de yangın felaketi: 28 kişi hayatını kaybetti 2

YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

İlk belirlemelere göre, yangın fabrikanın zemin katında başladı. Yetkililer, binada depolanan ve ayakkabı üretiminde kullanılan malzemelerin son derece yanıcı olması nedeniyle yangının kısa sürede büyüdüğünü belirtti.

Can pazarı yaşandı! Çin de yangın felaketi: 28 kişi hayatını kaybetti 3

Can pazarı yaşandı! Çin de yangın felaketi: 28 kişi hayatını kaybetti 4

Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çin yangın
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