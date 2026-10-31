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Çorum’da çıkan kavga ölümle sonuçlandı! 2 tutuklama

Çorum’da 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Çorum’da çıkan kavga ölümle sonuçlandı! 2 tutuklama

Olay, Mimarsinan Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi 1. Cadde’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan Galip Tercan ve oğlu D.T. ile A.Ç. ve C.K., konuşmak için bir araya geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda Galip Tercan, A.Ç. ve C.K. silahla vurulmaları sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan ikisi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, A.Ç. ise kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Galip Tercan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında K.Ş., D.T., H.Ç., A.Ç., M.S.O., T.Y.Y., B.B. ve F.E.G. adlı 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ç. ve D.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çorum’da çıkan kavga ölümle sonuçlandı! 2 tutuklama 1

Çorum’da çıkan kavga ölümle sonuçlandı! 2 tutuklama 2

Çorum’da çıkan kavga ölümle sonuçlandı! 2 tutuklama 3

Çorum’da çıkan kavga ölümle sonuçlandı! 2 tutuklama 4


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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