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Çorum'da çıkan yangında 2 ev, 2 garaj ve 1 ahır kül oldu

Çorum'un Alaca ilçesine bağlı İmat köyünde çıkan yangında 2 ev, 2 garaj ve 1 ahır kullanılamaz hale geldi. Yangın köylüler ve ekiplerin yoğun çabasıyla söndürüldü.

Çorum'da çıkan yangında 2 ev, 2 garaj ve 1 ahır kül oldu

Edinilen bilgiye göre, İmat köyünde henüz bilinmeyen bir nedenle bir evde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki yapılara sıçradı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine Alaca Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ile jandarma sevk edildi. Yangının büyümesi üzerine köy sakinleri de traktörlerine bağlı su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, 2 ev, 2 garaj ve 1 ahır tamamen yanarak küle döndü. Jandarma ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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yangın Çorum
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