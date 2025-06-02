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Çorum’da devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Çorum’da devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı

Kaza, Ankara-Sungurlu karayolu Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere Sungurlu istikametinde seyir halinde olan Yasin A. idaresindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarındaki toprak alana devrildi. Kazada kamyonet sürücüsü yaralandı.

Kazayı ögen çevredeki sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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