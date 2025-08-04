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Çorum'da ehliyetsiz 3 sürücüye 56 bin lira ceza uygulandı

Çorum'da ehliyetsiz araç kullanan 3 sürücüye 56 bin lira ceza uygulandı.

Çorum'da ehliyetsiz 3 sürücüye 56 bin lira ceza uygulandı

İl Emniyet Müdürlüğünce kentte huzur ve asayişin sağlanmasına yönelik vatandaşların yoğunluk oluşturduğu park ve bahçeler ile cadde ve sokaklarda gece saatlerinde şok uygulama gerçekleştirildi.

Asayiş, çevik kuvvet, yunus ve trafik ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamalarda, 4 tabanca, 4 tüfek, 43 mermi, "pala" diye tabir edilen kesici alet ile bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Uygulamada, ehliyetsiz araç kullandığı tespit edilen 3 sürücüye 56 bin lira ceza uygulandı.

Suç unsurlarının bulunduğu kişiler hakkında da adli işlem yapıldı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çorum Ehliyet
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