HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Çorum’da evinin penceresinden ateş açan şahıs polisleri harakete geçirdi

Çorum'un Alaca ilçesinde bir apartmanın penceresinden tüfekle ateş açan şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. İfadesi alınan şahıs serbest bırakıldı.

Olay, Denizhan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahsın evinin penceresinden tüfekle çevreye ateş açtığı yönündeki ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde ve bina girişinde yaptıkları incelemelerde tüfeğe ait boş kartuşlar ele geçirdi. Yapılan detaylı araştırmalar sonucunda, silahla ateş açan şüphelinin Cem A. (35) olduğu tespit edildi. Ankara Caddesi üzerinde yakalanan ve emniyete götürülen şüpheli, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Çorum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.