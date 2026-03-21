Çorum’da evinin penceresinden ateş açan şahıs polisleri harakete geçirdi

Olay, Denizhan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahsın evinin penceresinden tüfekle çevreye ateş açtığı yönündeki ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde ve bina girişinde yaptıkları incelemelerde tüfeğe ait boş kartuşlar ele geçirdi. Yapılan detaylı araştırmalar sonucunda, silahla ateş açan şüphelinin Cem A. (35) olduğu tespit edildi. Ankara Caddesi üzerinde yakalanan ve emniyete götürülen şüpheli, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

