Çorum’da hafif ticari araç ile elektrikli motosiklet çarpıştı: 1’i çocuk 2 yaralı

Çorum’da hafif ticari araç ile üç tekerlekli elektrikli motosikletin çarpıştığı kazada 1’i çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza, Gülabibey Mahallesi Vatan Caddesi ile Malazgirt Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ç.O. idaresindeki hafif ticari araç ile C.K. yönetimindeki üç tekerlekli elektrikli motosiklet çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile ismi öğrenilemeyen çocuk savrularak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA