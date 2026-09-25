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Nesilleri tehlike altındaydı! Köprü gişesinde yakalandılar

Çanakkale’de 1915 Çanakkale Köprüsü gişelerinde gerçekleştirilen yol kontrolünde şüpheli bir araç durduruldu. Jandarma ekiplerinin araçta yaptığı aramada, gerekli belgeleri bulunmayan ve yasa dışı ticarete konu edildiği değerlendirilen nesli tehlike altında olan 9 egzotik kuş ele geçirildi.

Nesilleri tehlike altındaydı! Köprü gişesinde yakalandılar

Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Çanakkale Otoyol Jandarma Komutanlığının ortak sorumluluk alanında bulunan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Gişeleri'nde, 17 Eylül günü icra edilen yol kontrol uygulamasında bir şüpheli araç durduruldu.

Nesilleri tehlike altındaydı! Köprü gişesinde yakalandılar 1

9 ADET EGZOTİK/YABANİ KUŞ BULUNDU

Durdurulan bir araçta bulunan iki şüphelinin beraberinde; belgesiz ve faturasız oldukları, menşe ve sahiplik durumları ile mevzuat çerçevesinde aranılan izlenebilirliğe ilişkin belgelerin ibraz edilemediği tespit edilen; bu nedenle yasadışı ticarete konu edildiği değerlendirilen ve CITES (Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme) ile Türkiye'nin taraf olduğu diğer uluslararası sözleşmeler çerçevesinde koruma altında bulunan; Mavi-Sarı Macaw Papağanı (Ara ararauna), 4 adet Sarı Alınlı Amazon Papağanı (Amazona ochrocephala) ve 4 adet Tepeli Bronz Kumru (Ocyphaps lophotes) türündeki toplam 9 adet egzotik/yabani kuşa, 4915 sayılı Kanun kapsamında el konuldu. Olayla ilgili şüphelilere idari yaptırım uygulandı.

Nesilleri tehlike altındaydı! Köprü gişesinde yakalandılar 2

Nesilleri tehlike altındaydı! Köprü gişesinde yakalandılar 3

AÇIKLAMA YAPILDI

Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Çanakkale DKMP Müdürlüğümüzce; yasadışı avcılık, yaban hayvanı ticareti ve kaçakçılığının önlenmesi, biyolojik çeşitliliğin korunması, ekosistem dengesinin sürdürülmesi, hayvan refahının geliştirilmesi ile zoonotik ve salgın hastalık risklerinin azaltılmasına yönelik kontrol, denetim, koruma ve bilgilendirme faaliyetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Nesilleri tehlike altındaydı! Köprü gişesinde yakalandılar 4

Nesilleri tehlike altındaydı! Köprü gişesinde yakalandılar 5
Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
1915 Çanakkale Köprüsü kuş
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