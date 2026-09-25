AK Parti'li İnan’dan Netanyahu’ya: 'Bu hadsizliğine bin pişman olacak'

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Netanyahu’nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ve Türkiye’yi hedef alan açıklamalarını kınadı.

Açıklamasında, Netanyahu’nun sözlerinin Gazze’de yaşananları dünya kamuoyunun gündeminden düşürme amacı taşıdığını belirten İnan, “Tarihin değişmez kuralıdır: Gücünü kandan ve zulümden alan zalimler, en çok hakikatin aynası karşısında kendi karanlıklarıyla yüzleşmekten korkarlar” değerlendirmesinde bulundu.

İnan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bir soykırım şebekesinin başı olarak uluslararası yargı önünde hesap veren bir katilin, insanlık vicdanında çoktan mahkum olan bir savaş suçlusunun, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alması, elindeki bebek kanını ve işlediği soykırımı gizleme telaşından başka bir şey değildir.”

“KÖTÜLÜK CANAVARI NETANYAHU'NUN HADSİZ İFTİRALARINI LANETLİYORUZ”

Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Türkiye’ye yönelik ifadelerini “hadsiz iftiralar” olarak nitelendiren İnan, şunları kaydetti:

“Gazze’de on binlerce masum sivili katlederek insanlık suçu işleyen kötülük canavarı Netanyahu’nun, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ülkemize yönelik hadsiz iftiralarını şiddetle lanetliyoruz. Kendi siyasi ömrünü uzatmak için bölgemizi ateşe atan bir katliam şebekesinin Türkiye’ye dil uzatması tek kelimeyle küstahlıktır.”

Türkiye’nin bölgesinde barışın ve istikrarın teminatı olduğunu vurgulayan İnan, Netanyahu’nun iddialarını “suçluluk psikolojisinin bir tezahürü” olarak değerlendirdi. İnan, “Bu ucuz iftiralar, Gazze’deki soykırımı dünyanın gözünden kaçırmak için sahnelenen zavallı bir tiyatrodan ibarettir” ifadelerini kullandı.

“BOŞALAN KOLTUKLAR VE DİPLOMATİK TECRİT, İNSANLIĞIN VERDİĞİ EN SOMUT CEVAPTIR”

Netanyahu’nun BM Genel Kurulu’ndaki konuşması sırasında boşalan koltuklara da değinen İnan, bu tabloyu “ağır diplomatik tecrit” olarak nitelendirerek şöyle devam etti:

“Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda karşılaştığı o ağır diplomatik tecrit ve boşalan koltuklar, aslında insanlığın bu kötülük canavarına verdiği en somut cevaptır. Sığındığı yalanlar, o boş koltukların yüzüne vurduğu utancı asla örtbas edemez.”

Netanyahu’nun oluşturduğu gündemlerle sorumluluktan kaçamayacağını vurgulayan İnan, “Ne yaparsa yapsın, yarattığı bu suni gündemler onu kurtaramayacaktır. Bu kötülük canavarı, döktüğü her damla kanın, attığı her iftiranın hesabını uluslararası hukuk önünde tek tek verecek ve bu hadsizliğine bin pişman olacaktır” açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE’NİN MAZLUMLARIN SESİ OLMA KARARLILIĞI

İnan, Türkiye’nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adalet mücadelesini sürdüreceğini belirterek açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Bu kötülük canavarlarına karşı Türkiye ve Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan, tüm dünya vicdanının ve mazlumların gür sesi olmaya devam edecektir.”