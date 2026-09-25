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Kazadan sağ çıktı, hastanede iğneyle öldü! İki hemşireye hapis cezası

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Gaziantep'te trafik kazasında dizinden yaralanan Abdürrezzak Baysal, tedavi gördüğü hastanede iğne yapıldıktan sonra yaşamını yitirdi. Ölümüne ilişkin davada bir hemşireye müebbet, diğer hemşireye ise 25 yıl hapis cezası verildi.

Abdürrezzak Baysal, üç yıl önce geçirdiği trafik kazasının ardından Özel Bossan Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Dizinden yaralandığı ve genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Baysal’ı ailesi düzenli olarak ziyaret ediyordu. Ancak iddiaya göre bir hemşireyle yaşadığı tartışmanın ardından başka bir hastaya ait olduğu öne sürülen kas gevşetici ilaç Baysal’a enjekte edildi. Baysal, iğnenin ardından hayatını kaybetti. Davanın karar duruşmasında mahkeme, iki hemşireyi de “olası kastla adam öldürme” suçundan cezalandırdı.

AİLESİ EN AĞIR CEZAYI İSTEDİ

Gaziantep 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmaya, maktulün ailesi ve maktul avukatları katıldı. Maktulün ailesi, suçluların en ağır cezayı almasını talep etti. Savcılık mütalaasında, sanıkların "olası kastla öldürme" suçundan cezalandırılması talep edilirken, sanıklar hakkında tutuklama kararı verilmesi de istendi.

Kazadan sağ çıktı, hastanede iğneyle öldü! İki hemşireye hapis cezası 1

SANIK HEMŞİRELERDEN BİRİNE MÜEBBET, DİĞERİNE 25 YIL CEZA

Mahkeme heyeti, sanık hemşire Aslı E.’yi "olası kastla adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına, hemşire Mustafa Ç.’yi ise "olası kastla adam öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezası verdi.

Kazadan sağ çıktı, hastanede iğneyle öldü! İki hemşireye hapis cezası 2

NE OLMUŞTU?

Olay, Gaziantep’te bulunan Özel Bossan Hastanesi’nde yaşandı. İddiaya göre, 3 yıl önce trafik kazası nedeniyle hastaneye kaldırılan Abdurrezzak Baysal, bilinci açık şekilde tedavi altına alındı. Sadece dizinden yaralanan ve ayağına platin takılan Baysal’ın genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yoğun bakım ünitesinde takip edilen hasta, yakınları tarafından düzenli olarak ziyaret ediliyordu. Ancak hasta, bir hemşire ile yaşadığı tartışmanın ardından kas gevşetici olduğu öne sürülen başka bir hastaya ait bir ilacın enjekte edilmesi sonucu hayatını kaybetti. Önceki duruşmalarda dinlenen tanıklar, Baysal’ın şırınga yapıldıktan sonra hayatını kaybettiğini iddia etmişti.

Kazadan sağ çıktı, hastanede iğneyle öldü! İki hemşireye hapis cezası 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hemşire Gaziantep iğne kaza
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