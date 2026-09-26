HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Günler süren işlem dakikalara indi: Kuşburnu marmeladı zamanı

Samsun’un Havza ilçesinde kış hazırlıkları kapsamında kuşburnu ve çeşitli meyveleri marmelat ve diğer ürünlere dönüştüren vatandaşların günler sürebilen ezme ve süzme işlemleri, kurulan özel mekanik sistem sayesinde dakikalar içerisinde tamamlanıyor.Sonbaharın gelmesiyle birlikte Havza’da vatandaşlar kışlık hazırlıklarını sürdürüyor.

Günler süren işlem dakikalara indi: Kuşburnu marmeladı zamanı

Samsun’un Havza ilçesinde kış hazırlıkları kapsamında kuşburnu ve çeşitli meyveleri marmelat ve diğer ürünlere dönüştüren vatandaşların günler sürebilen ezme ve süzme işlemleri, kurulan özel mekanik sistem sayesinde dakikalar içerisinde tamamlanıyor.

Sonbaharın gelmesiyle birlikte Havza’da vatandaşlar kışlık hazırlıklarını sürdürüyor. Dağlardan ve bağlardan topladıkları kuşburnu başta olmak üzere çeşitli meyveleri kaynatarak marmelat ve farklı ürünler hazırlayan vatandaşlar, özellikle meyvelerin çekirdek ve kabuklarından ayrıştırılması aşamasında yoğun emek harcıyor. Havza Yeni Mescit Mahallesi’nde kurulan özel mekanik sistem ise geleneksel yöntemlerle saatler süren ezme ve süzme işlemlerini kısa sürede tamamlıyor. İşlenen meyveler, çekirdek ve kabuklarından ayrıştırılarak kullanıma hazır hale getiriliyor.

"GÜNLERCE SÜREBİLECEK İŞLEMİ DAKİKALAR İÇERİSİNDE TAMAMLIYORUZ"

İşletme sahibi Selma Çapan, babadan gelen meslek tecrübesiyle kurdukları sistemin vatandaşların kış hazırlıklarını kolaylaştırdığını söyledi. Çapan, "Babadan gelen bir meslekle Havza Yeni Mescit Mahallesi’nde ekipmanlarımızı kurduk. Evlerde günlerce sürebilecek süzme ve ezme işlemlerini makine sayesinde dakikalar içerisinde tamamlıyoruz. Meyvenin özünü ziyan etmeden çekirdeğinden ve kabuğundan tamamen ayrıştırıyoruz. Kendi topladıkları ürünleri değerlendirmek isteyen vatandaşlarımıza büyük kolaylık sağlıyoruz" dedi.
Kuşburnunun yanı sıra farklı ürünleri de işlediklerini belirten Çapan, "Kuşburnunun dışında domates ve biber salçası da yapıyoruz. Her çeşit meyveyi çiğ olarak işleyebiliyoruz. Ayrıca pişmiş şeker pancarının da sıkımını gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

VATANDAŞLARIN KIŞ HAZIRLIKLARI KOLAYLAŞIYOR

Yıllardır geleneksel yöntemlerle kuşburnu marmeladı hazırlayan vatandaşlar da mekanik sistem sayesinde işlerinin kolaylaştığını ifade ediyor. Özellikle çekirdek ve kabukların ayrıştırılması sırasında harcanan zaman ve emeğin azalması, kışlık hazırlık yapan vatandaşlara önemli ölçüde kolaylık sağlıyor.

Havza’da doğadan toplanan kuşburnu ve çeşitli meyveler, mekanik sistemde işlenerek marmelat ve diğer kışlık ürünlerin hazırlanmasına uygun hale getiriliyor. Sistem, sonbahar döneminde yoğun şekilde kullanılırken ilçede kış hazırlıklarının da önemli yardımcılarından biri oluyor.

Günler süren işlem dakikalara indi: Kuşburnu marmeladı zamanı 1


Günler süren işlem dakikalara indi: Kuşburnu marmeladı zamanı 2

Günler süren işlem dakikalara indi: Kuşburnu marmeladı zamanı 3

Günler süren işlem dakikalara indi: Kuşburnu marmeladı zamanı 4

Günler süren işlem dakikalara indi: Kuşburnu marmeladı zamanı 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otomobil park halindeki kamyonete çarptı: 1 yaralıOtomobil park halindeki kamyonete çarptı: 1 yaralı
5 yaşındaki Hatice'nin kahreden sonu! Diş tedavisi olacaktı canından oldu...5 yaşındaki Hatice'nin kahreden sonu! Diş tedavisi olacaktı canından oldu...

Anahtar Kelimeler:
Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fatih Erbakan'dan adaylık açıklaması! Canlı yayında duyurdu

Fatih Erbakan'dan adaylık açıklaması! Canlı yayında duyurdu

CHP Mansur Yavaş'a 'açık kapı' bıraktı! "Ne olacağı belli olmaz, belki yine geri gelir"

CHP Mansur Yavaş'a 'açık kapı' bıraktı! "Ne olacağı belli olmaz, belki yine geri gelir"

Fenerbahçe'den açıklama geldi! FIFA'dan sarı-lacivertlilere tarihi şok: 3 dönem transfer yasağı

Fenerbahçe'den açıklama geldi! FIFA'dan sarı-lacivertlilere tarihi şok: 3 dönem transfer yasağı

Tek celsede boşandılar! 'Parayı peşin alınca tamam' dedi

Tek celsede boşandılar! 'Parayı peşin alınca tamam' dedi

Dev banka altının zirve yapacağı tarihi verdi!

Dev banka altının zirve yapacağı tarihi verdi!

MYNET ÖZEL | İşte Tera Fon’un TEFAS öncesi yatırımcı listesi! MASAK raporunda dikkat çeken isimler

MYNET ÖZEL | İşte Tera Fon’un TEFAS öncesi yatırımcı listesi! MASAK raporunda dikkat çeken isimler

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.