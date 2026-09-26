Günler süren işlem dakikalara indi: Kuşburnu marmeladı zamanı

Samsun’un Havza ilçesinde kış hazırlıkları kapsamında kuşburnu ve çeşitli meyveleri marmelat ve diğer ürünlere dönüştüren vatandaşların günler sürebilen ezme ve süzme işlemleri, kurulan özel mekanik sistem sayesinde dakikalar içerisinde tamamlanıyor.

Sonbaharın gelmesiyle birlikte Havza’da vatandaşlar kışlık hazırlıklarını sürdürüyor. Dağlardan ve bağlardan topladıkları kuşburnu başta olmak üzere çeşitli meyveleri kaynatarak marmelat ve farklı ürünler hazırlayan vatandaşlar, özellikle meyvelerin çekirdek ve kabuklarından ayrıştırılması aşamasında yoğun emek harcıyor. Havza Yeni Mescit Mahallesi’nde kurulan özel mekanik sistem ise geleneksel yöntemlerle saatler süren ezme ve süzme işlemlerini kısa sürede tamamlıyor. İşlenen meyveler, çekirdek ve kabuklarından ayrıştırılarak kullanıma hazır hale getiriliyor.

"GÜNLERCE SÜREBİLECEK İŞLEMİ DAKİKALAR İÇERİSİNDE TAMAMLIYORUZ"

İşletme sahibi Selma Çapan, babadan gelen meslek tecrübesiyle kurdukları sistemin vatandaşların kış hazırlıklarını kolaylaştırdığını söyledi. Çapan, "Babadan gelen bir meslekle Havza Yeni Mescit Mahallesi’nde ekipmanlarımızı kurduk. Evlerde günlerce sürebilecek süzme ve ezme işlemlerini makine sayesinde dakikalar içerisinde tamamlıyoruz. Meyvenin özünü ziyan etmeden çekirdeğinden ve kabuğundan tamamen ayrıştırıyoruz. Kendi topladıkları ürünleri değerlendirmek isteyen vatandaşlarımıza büyük kolaylık sağlıyoruz" dedi.

Kuşburnunun yanı sıra farklı ürünleri de işlediklerini belirten Çapan, "Kuşburnunun dışında domates ve biber salçası da yapıyoruz. Her çeşit meyveyi çiğ olarak işleyebiliyoruz. Ayrıca pişmiş şeker pancarının da sıkımını gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

VATANDAŞLARIN KIŞ HAZIRLIKLARI KOLAYLAŞIYOR

Yıllardır geleneksel yöntemlerle kuşburnu marmeladı hazırlayan vatandaşlar da mekanik sistem sayesinde işlerinin kolaylaştığını ifade ediyor. Özellikle çekirdek ve kabukların ayrıştırılması sırasında harcanan zaman ve emeğin azalması, kışlık hazırlık yapan vatandaşlara önemli ölçüde kolaylık sağlıyor.

Havza’da doğadan toplanan kuşburnu ve çeşitli meyveler, mekanik sistemde işlenerek marmelat ve diğer kışlık ürünlerin hazırlanmasına uygun hale getiriliyor. Sistem, sonbahar döneminde yoğun şekilde kullanılırken ilçede kış hazırlıklarının da önemli yardımcılarından biri oluyor.



Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır