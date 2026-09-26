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5 yaşındaki Hatice'nin kahreden sonu! Diş tedavisi olacaktı canından oldu...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Diş tedavisi için özel bir kliniğe giden 5 yaşındaki Hatice Serra Kıl, kısa bir süre sonra fenalaşarak hayatını kaybetti. Hatice Serra Kıl bugün gözyaşlarıyla toprağa verildi.

5 yaşındaki Hatice'nin kahreden sonu! Diş tedavisi olacaktı canından oldu...

Fethiye’nin Karaçulha Mahallesi’nde yaşayan ve iddiaya göre, özel bir klinikte gördüğü diş tedavisinin ardından hayatını kaybeden Emre ve Rümeysa Kıl çiftinin 5 yaşındaki çocukları Hatice Serra Kıl, son yolculuğuna uğurlandı.

5 yaşındaki Hatice nin kahreden sonu! Diş tedavisi olacaktı canından oldu... 1

EVE DÖNER DÖNMEZ FENALAŞTI

Edinilen bilgiye göre, Kıl çiftinin kızı Hatice Serra Kıl (5), Fethiye'deki özel bir klinikte diş tedavisi gördü. Tedavinin ardından ailesiyle birlikte evine dönen küçük kız, bir süre sonra fenalaştı.

Kızlarının rahatsızlandığı fark eden anne ve baba Hatice Serra'yı Özel Yücelen Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan küçük kız, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

5 yaşındaki Hatice nin kahreden sonu! Diş tedavisi olacaktı canından oldu... 2

'ANESTEZİ' İDDİASI

Küçük kızın anestezi sonrasında fenalaşarak hayatını kaybettiği iddia edilirken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

5 yaşındaki Hatice nin kahreden sonu! Diş tedavisi olacaktı canından oldu... 3

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Küçük kızın ani ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğarken, cenazesi Şehit Ali Yanatma Caddesi’ndeki evinin önünden alınarak Karaçulha Mezarlığı’na getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Hatice Serra Kıl, dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Fethiye diş
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