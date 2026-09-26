Mansur Yavaş’tan CHP istifası sonrası yeni açıklama: “Ortada seçim yok”

Uluslararası Beypazarı Festivali’nin açılışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a, CHP’den istifasının ardından yaşanan siyasi gelişmeler ve seçim tartışmaları soruldu.

CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAK MI?

Önümüzdeki seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı merak konusu olan Yavaş, bu konuların daha fazla konuşulmasını istemediğini belirterek şöyle konuştu:

"ORTADA SEÇİM YOK, BİR ŞEY YOK"

“Bana herhangi biri seçimin hangi tarihte yapılacağını bildirirse ona göre bir şeyler söylerim. Ortada seçim yok, bir şey yok. Ben de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Öncelikli olarak görevimi sürdürüyorum. En iyi şekilde tamamlamaya çalışıyorum.”

“ÖNCELİĞİMİZ MİLLETİN GEÇİMİ”

Yavaş, siyasi polemiklerin Türkiye'deki ekonomik sorunların ve emeklilerin yaşadığı sıkıntıların önüne geçtiğini ifade etti.

Ankara'da yaklaşık 77 bin emekliye düzenli destek sağladığını belirten Yavaş, önceliğinin Ankara'nın sorunları ve vatandaşların geçimi olduğunu söyledi.

Yavaş, “Önceliğimiz bu, başka bir önceliğimiz yok. Önceliğimiz milletin geçimi, Ankara'nın yolları, suyu, her şeyi” ifadelerini kullandı.