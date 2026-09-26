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Elazığ’da dilencilere zabıta operasyonu

Elazığ’da zabıta ekipleri dilencilere yönelik denetimlerde birçok kişi yakalandı. Ancak bazı bahaneler dikkatleri üzerine çekti.

Elazığ’da dilencilere zabıta operasyonu

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde dilencilere yönelik denetim ve operasyonlarını sürdürüyor.

Gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda dilenci yakalanırken, bazı kişilerin zabıta ekiplerinden kurtulmak için öne sürdüğü bahaneler dikkat çekti.

Elazığ’da dilencilere zabıta operasyonu 1

"BEN DİLENCİ DEĞİLİM"

Denetimler sırasında bazı dilenciler, "Param yok, beni niye alıyorsunuz?" diyerek ekiplere tepki gösterirken, bazıları ise "Hastaneye gideceğim" diyerek zabıta ekiplerinin işlem yapmasından kurtulmaya çalıştı. Operasyon sırasında bir dilencinin ise tanınmamak amacıyla yüzünü kapatması ve karakolda "Ben dilenci değilim" diyerek kendisini savunduktan sonra yüzünü açması ve dilenci olduğu ortaya çıkması hayrete düşürdü.

Elazığ’da dilencilere zabıta operasyonu 2

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde dilenciliğin önüne geçmek ve halkın huzurunu sağlamak amacıyla denetimlerini sürdüreceği öğrenildi.

Elazığ’da dilencilere zabıta operasyonu 3
Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Dilenci Zabıta Elazığ denetim güvenlik
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