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Sarallar ve Şahinler barış masasında: Devlet Bahçeli’nin girişimiyle kritik buluşma

Sarallar ve Şahinler grupları arasında yıllardır devam eden husumette bugün önemli bir gelişme yaşanması bekleniyor. İki tarafın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde Ankara'da düzenlenecek yemekli toplantıda bir araya geleceği ve barış için görüşeceği aktarıldı.

Sarallar ve Şahinler barış masasında: Devlet Bahçeli’nin girişimiyle kritik buluşma
Devrim Karadağ

Türkiye'nin uzun süredir gündeminde olan Sarallar ve Şahinler grupları arasındaki husumette kritik bir gelişme yaşanması bekleniyor. Gazeteci Nevzat Çiçek'in paylaştığı bilgilere göre tarafların barış konusunda uzlaşmaya yakın olduğu belirtilirken, Ankara'daki buluşmanın ardından iki grubun birlikte barış mesajı vermesi planlanıyor.

BARIŞ İÇİN ANKARA'DA AYNI MASAYA OTURACAKLAR

Bugün öğleden sonra gerçekleştirilmesi beklenen toplantıda Sarallar ve Şahinler taraflarının aynı masada buluşacağı ifade ediliyor. Görüşmede temel gündemin, uzun yıllardır devam eden husumetin sona erdirilmesi ve taraflar arasında kalıcı bir uzlaşma sağlanması olacağı belirtiliyor.

Sarallar ve Şahinler barış masasında: Devlet Bahçeli’nin girişimiyle kritik buluşma 1
Sedat Şahin

Süreçte Devlet Bahçeli'nin girişiminin belirleyici olduğu aktarılırken, tarafların yapılacak görüşmeye olumlu yaklaştığı ve toplantının ardından kamuoyuna barış mesajı verilmesinin gündemde olduğu kaydediliyor.

ANKARA ÖNCESİ SARAL AİLESİNDEN GENİŞ KATILIMLI BULUŞMA

Ankara'daki görüşme öncesinde Saral ailesi de Trabzon'un Sürmene ilçesinde dikkat çeken bir organizasyonda bir araya geldi.

Tarihi Baştımar Aile Müzesi'nin bahçesinde düzenlenen yemekli programa, Türkiye'nin farklı kentlerinde yaşayan çok sayıda aile mensubu katıldı. Aile büyükleri ile gençlerin aynı sofrada buluştuğu etkinlikte birlik ve beraberlik mesajları öne çıktı.

Yerel kaynaklara göre organizasyona yaklaşık 3 bin kişi katılırken, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu ve çok sayıda davetli de programda yer aldı.

Sarallar ve Şahinler barış masasında: Devlet Bahçeli’nin girişimiyle kritik buluşma 2

ALAADDİN SARAL: AİLE BAĞLARINA VURGU YAPTI

Etkinlikte konuşan iş insanı Alaaddin Saral, Trabzon ve aile bağlarının önemine dikkat çekti.

Aynı sofrada bir araya gelmenin önemini vurgulayan Saral, aile içerisindeki ilişkilerin sevgi, saygı ve samimiyet çerçevesinde devam etmesi gerektiğini ifade etti. Saral ayrıca organizasyona katılan aile üyeleri ve davetlilere teşekkür etti.

Sarallar ve Şahinler barış masasında: Devlet Bahçeli’nin girişimiyle kritik buluşma 3
Alaaddin Saral

OKTAY SARAL'DAN BİRLİK VE HUZUR MESAJI

Sürmene'deki buluşmanın ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral da sosyal medya hesabından organizasyona ilişkin paylaşım yaptı.

Saral, Trabzon'un köklü aileleriyle birlikte iş dünyası, siyaset ve spor camiasından isimlerin de programa katıldığını belirtti. Yaklaşık 4 bin kişinin bir araya geldiğini ifade eden Saral, paylaşımında birlik, kardeşlik, beraberlik ve huzur mesajlarına yer verdi.

Etkinliğin gerçekleştirildiği Baştımar Aile Müzesi'nin bulunduğu tarihi yapı da dikkat çekti. 1840'lı yıllarda inşa edilen yapı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edildikten sonra müzeye dönüştürülmüş ve Saral ailesinin tarihine ilişkin bilgi ve belgelerin sergilendiği bir merkez haline getirilmişti.

Sarallar ve Şahinler barış masasında: Devlet Bahçeli’nin girişimiyle kritik buluşma 4

GÖZLER ŞİMDİ ANKARA'DAKİ GÖRÜŞMEDE

Sürmene'deki geniş katılımlı organizasyonun ardından gözler Sarallar ve Şahinler arasında yapılması beklenen Ankara görüşmesine çevrildi.

Toplantının gerçekleşmesi halinde tarafların yıllardır süren husumeti sona erdirmeye yönelik ortak bir mesaj vermesi bekleniyor. Görüşmenin ardından yapılacak açıklamalar, barış sürecinin nasıl ilerleyeceğine ilişkin önemli ipuçları verecek.

Sarallar ve Şahinler barış masasında: Devlet Bahçeli’nin girişimiyle kritik buluşma 5

Sarallar ve Şahinler barış masasında: Devlet Bahçeli’nin girişimiyle kritik buluşma 6

ÇATIŞMALARDA 13 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sarallar ve Şahinler arasındaki geçmiş dönem çatışmalarında çok sayıda olay kamuoyuna yansımıştı.

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre 2004-2017 yılları arasındaki çatışmalarda iki taraftan toplam 13 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de çeşitli olaylarda yaralandı. Ankara'daki buluşmanın gerçekleşmesi halinde, yıllardır devam eden bu husumetin sona erdirilmesi yönünde yeni bir dönemin başlaması hedefleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Sarallar
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