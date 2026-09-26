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Osmaniye'de otomobil devrildi, 1 kişi yaralandı

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde bir kaza gerçekleşti. Devrilen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

Osmaniye'de otomobil devrildi, 1 kişi yaralandı

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde sürücüsünün virajda kontrolünü kaybettiği otomobilin yol kenarına devrilmesi sonucu 1 kişi hafif yaralandı.

Osmaniye de otomobil devrildi, 1 kişi yaralandı 1

Kaza, Bahçe ilçesine bağlı Buğdacık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil, sürücüsünün virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarına devrilen otomobilin sürücüsü kazada hafif yaralandı.

Osmaniye de otomobil devrildi, 1 kişi yaralandı 2

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye sağlık ekiplerince müdahale edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Osmaniye Bahçe Otomobil kaza
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