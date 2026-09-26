Besi çiftliğinde çıkan yangın güçlükle söndürüldü

Düzce’de besi çiftliğinin samanlığında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonrasında bölgede bulunan diğer yapılara sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Asar köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Serkan Demiroğlu’ya ait besi çiftliğinin samanlık kısmında belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini görenler durumu hemen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bildirdi. Bölgeye ulaşan ekipler samanlıkta çıkan yangına müdahale ederken, iş makineleri ile de yangının büyümesi önlendi. Samanlara sıçrayan yangın ekiplerin yoğun müdahalesi ile büyümeden ve diğer yapılara sıçramadan söndürülerek kontrol altına alındı.

Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır