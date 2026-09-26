Otomobil park halindeki kamyonete çarptı: 1 yaralı

Adıyaman’da, otomobilin park halindeki kamyonete çarpması sonucu 12 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İbrahim Can idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Hocaömer Mahallesi Gölbaşı Caddesi üzerinde park halindeki kamyonete çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü İbrahim Can yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır