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MSB'nin mobil diş aracıyla 23'ü sivil 655 kişiye tedavi sunuldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), EFES-2026 Tatbikatı ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde görev yapan mobil diş aracıyla bugüne kadar 23'ü sivil, 655 kişiye tedavi hizmeti sunulduğunu açıkladı.

MSB'nin mobil diş aracıyla 23'ü sivil 655 kişiye tedavi sunuldu

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sağlık hizmeti Mehmetçiğimizin yanında. Zorlu arazi şartlarına uygun, yüksek manevra kabiliyetine sahip Unimog araca diş ünitesi monte edilerek tasarlanan mobil diş aracı, harekat alanı ve hudut birliklerinde görev yapan personelimizin diş tedavilerinin yerinde ve zamanında yapılmasına imkan sağlıyor. EFES-2026 Tatbikatı ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat bölgelerinde görev yapan mobil diş aracı ile bugüne kadar 23'ü sivil olmak üzere toplam 655 kişiye diş tedavi hizmeti sunuldu. Tam donanımlı araçta; muayeneden diş çekimine, diş taşı temizliğinden dolgu ve kanal tedavisine kadar sabit diş kliniklerinde gerçekleştirilen tedaviler uygulanabiliyor" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Milli Savunma Bakanlığı
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