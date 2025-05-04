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Çorum'da havanın ısınması ile vatandaşlar Millet Bahçesi'ne akın etti

Çorum'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmesinin ardından pazar tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, Millet Bahçesi'ne akın etti.

Çorum'da havanın ısınması ile vatandaşlar Millet Bahçesi'ne akın etti

Çorum'da nisan ayında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında olması ve etkili olan yağışlar sebebiyle boş vakitlerini evlerinde geçiren vatandaşlar, hava sıcaklığının artmasının ardından Millet Bahçesi'nin yolunu tuttu. Güneşli havanın tadını çıkartmak isteyen vatandaşlar soluğu Millet Bahçesi'nde aldı. Pazar tatilini değerlendirmek isteyen aileler piknik, yürüyüş yapıp, oyunlar oynayarak eğlendi. Evlenen çiftler de fotoğraf çekimi için Millet Bahçesi'ni tercih etti.
Fotoğraf çekimi için Millet Bahçesi'ne geldiklerini belirten Oğuzhan ve Dilek Em çifti, Millet Bahçesi'nde çok güzel fotoğraf alanlarının olduğunu ve bunu değerlendirmek istediklerini söyledi.
Sungurlu ilçesinden ailesiyle gezmek için Çorum'a geldiklerini kaydeden Osman Doğan ise, "Sungurlu'da çalışıyorum. Birkaç haftadır havaların soğuk olması nedeniyle pek dışarı çıkamıyorduk. Havaların ısınması ve bizim de gezme heyecanımız bunu tetikleyerek Millet Bahçesi'nde eğlenceli vakit geçirmeye çalışıyoruz. Ailemle bu güzel havanın tadını çıkardıktan sonra evimize dönmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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