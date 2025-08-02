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Çorum'da herkes bu imamı konuşuyor: Namaz kılarken küçük çocuğun hayatını kurtardı!

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Çorum'da din görevlisinin müezzinlik​​​​​​​ mahfilinden düşen çocuğu havada yakalaması, caminin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Gülabibey Mahallesi'ndeki Kışla Camisi'nde görevli imam Mustafa Uysal, müezzinlik mahfilinde namaz kıldığı sırada arkadaşının çocuğunun düştüğünü fark etti.

HERKES BU İMAMI KONUŞUYOR

Çorum da herkes bu imamı konuşuyor: Namaz kılarken küçük çocuğun hayatını kurtardı! 1

Namazı bırakarak düşen çocuğu havada bacağından yakalayan Uysal, çocuğun yaralanmasını engelledi. Uysal, küçük çocuğu başka bir yere götürdükten sonra tekrar namazını kıldı.

Uysal'ın düşen çocuğu yakalaması, caminin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Uysal, namaz sırasında düşmekte olduğunu görünce çocuğu bir anlık refleksle bacağından yakaladığını söyledi.

ANİ BİR REFLEKSLE...

Çorum da herkes bu imamı konuşuyor: Namaz kılarken küçük çocuğun hayatını kurtardı! 2

Çocuğun bir imam arkadaşının oğlu olduğunu belirten Uysal, "Namazda cemaatten bir vatandaş beni ön tarafa davet etti ancak kalbi bir duygu ile namazı müezzinlik mahfilinde kılacağımı söyledim. Namaza durunca çocuk yanımıza geldi. Tam secdeye gittiğim anda çocuğun ayağının yerden kalktığını hissettim. Ani bir refleksle Rabb'imizin yardımı ile kurtarmış olduk." dedi.

Çorum da herkes bu imamı konuşuyor: Namaz kılarken küçük çocuğun hayatını kurtardı! 3

Uysal, insanların bazen, "İbadet mi önce gelir can kurtarmak mı? O esnada namaz bozulur mu?" şeklinde düşünebildiğini anlatarak, "Bir kişi zarara uğrayacaksa o esnada namazı bozup müdahale etmek, o kişiyi kurtarmak lazım." ifadesini kullandı.

(AA)

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