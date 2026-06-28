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Çorum’da iki araç çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti

Çorum’da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazanın anı kameraya yansıdı.

Çorum’da iki araç çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti

Çorum'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Sefer Gökçe idaresindeki 06 TKN 89 plakalı otomobil ile O.U'nun kullandığı 06 YKD 13 plakalı hafif ticari araç, Bayat Mahallesi Yeni Osmancık Kavşağı'nda çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan 3 kişi, ekiplerce bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan sürücü Sefer Gökçe, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Çorum asayiş kaza
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