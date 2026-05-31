Çorum’da iki otomobil çarpıştı: 1’i ağır 7 yaralı

Çorum’un İskilip ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, İskilip-Çankırı karayolu Atatürk Orman Çiftliği mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nihat Can Ç. idaresindeki otomobil ile Osman B. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Şükrü B., Safure B., Seda Ç., Hilal Ayla Ç. ve Ata Alparslan Ç. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçlardan çıkartılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından İskilip Devlet Hastanesi ve Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Osman B.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kaza sebebiyle yoğunluk oluşan yolda, kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Çorum
