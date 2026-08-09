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Çorum'da kahreden olay: Terliğini almak isteyen 8 çocuk canından oldu

Çorum’un İskilip ilçesinde suya düşen terliğini almak isterken ırmağa düşen 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Çorum'da kahreden olay: Terliğini almak isteyen 8 çocuk canından oldu

Olay, İskilip ilçesi Yalakçay köyü mevkiinde bulunan Obruk Barajı havzasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arkadaşlarıyla birlikte ırmak kenarında oyun oynayan 8 yaşındaki S.Y. terliğini suya düşürdü. Terliğini almak isterken dengesini kaybeden küçük kız ırmağa düştü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bir vatandaş, ırmağa atlayarak akıntıya kapılan çocuğu sudan çıkardı. Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan çocuk, İskilip Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan küçük kız doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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