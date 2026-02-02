HABER

Çorum’da korkunç cinayet! 6 gündür aranıyordu: Cesedi parçalanmış halde bulundu!

Çorum’da 6 gündür kayıp olarak aranan 76 yaşındaki Ali Osman Kaya’nın cansız bedeni, parçalanmış halde dere yatağında bulundu. Çöp poşetlerine konularak atıldığı belirlenen cesedin baş kısmına ulaşılamazken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Emniyet ve jandarma ekiplerinin koordineli yürüttüğü çalışmalar, kayıp ihbarıyla başlayan sürecin korkunç bir cinayetle sonuçlandığını ortaya koydu.

Edinilen bilgiye göre, Ulukavak Mahallesi’nde ikamet eden 76 yaşındaki Ali Osman Kaya'dan, 28 Ocak tarihinde öğlen saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı.

Çorum’da korkunç cinayet! 6 gündür aranıyordu: Cesedi parçalanmış halde bulundu! 1

6 GÜNDÜR ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYORDU

Yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine arama çalışması başlatıldı. Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen incelemeler neticesinde, Kaya’nın en son Çatak Tabiat Parkı mevkiinde olduğu tespit edildi.

Çorum’da korkunç cinayet! 6 gündür aranıyordu: Cesedi parçalanmış halde bulundu! 2

6 gündür devam eden arama çalışmaları, Çorum İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri tarafından Kaya’nın en son bulunduğu tespit edilen bölgede yoğunlaşıldı.

Çorum’da korkunç cinayet! 6 gündür aranıyordu: Cesedi parçalanmış halde bulundu! 3

CESEDİ PARÇALANMIŞ ŞEKİLDE BULUNDU

Arama çalışmalarının 6. gününde AFAD arama kurtarma ekipleri, AFAD gönüllüleri, Çorum İl Jandarma komutanlığı ekipleri, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve STK’lardan oluşan 12 araç, 45 personel ve dron ile iz takip köpekleriyle yapılan çalışmalar neticesinde, Kaya’nın cansız bedeni, parçalanarak çöp poşetlerine koyulmuş şekilde Çatak Tabiat Parkı mevkiindeki dere yatağında bulundu.

Çorum’da korkunç cinayet! 6 gündür aranıyordu: Cesedi parçalanmış halde bulundu! 4

Bölgede yapılan taramalarda, Kaya’nın vücudunun kafa kısmına ise ulaşılmadı.

Çorum’da korkunç cinayet! 6 gündür aranıyordu: Cesedi parçalanmış halde bulundu! 5

Çorum’da korkunç cinayet! 6 gündür aranıyordu: Cesedi parçalanmış halde bulundu! 6

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Kaya’nın ölümüyle ilgili Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, Kaya’nın evinden ayrıldıktan sonra 19 AK 799 plakalı araca bindiği tespit edildi. Konuyla ilgili A.F.K. (43) isimli şüpheli gözaltına alındı.

Çorum’da korkunç cinayet! 6 gündür aranıyordu: Cesedi parçalanmış halde bulundu! 7

Ekiplerin bölgedeki inceleme ve kafa kısmının bulunması için arama çalışmaları devam ediyor.

Çorum’da korkunç cinayet! 6 gündür aranıyordu: Cesedi parçalanmış halde bulundu! 8

Çorum’da korkunç cinayet! 6 gündür aranıyordu: Cesedi parçalanmış halde bulundu! 9


Kaynak: İHA

