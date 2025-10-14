HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Çorum’da lastik tamirhanesinde yangınına itfaiye müdahale etti

Çorum’da lastik tamirhanesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması devam ederken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Çorum’da lastik tamirhanesinde yangınına itfaiye müdahale etti

Olay, Aşağı Sanayi Sitesi Tarım Caddesi ile Çelik 3. Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir lastik tamirhanesinde yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Çorum’da lastik tamirhanesinde yangınına itfaiye müdahale etti 1

YANGINDA CAN KAYBI YA DA YARALANAN OLMADI

Ekiplerin müdahalesiyle yangın diğer iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Ekiplerin soğutma çalışması devam ederken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Çorum’da lastik tamirhanesinde yangınına itfaiye müdahale etti 2

(İHA)

14 Ekim 2025
14 Ekim 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bolu’da bir şahıs annesini ve kız kardeşini darbettiBolu’da bir şahıs annesini ve kız kardeşini darbetti
Seyir halindeyken elipsi nöbeti geçirdi! Kaza anı kameradaSeyir halindeyken elipsi nöbeti geçirdi! Kaza anı kamerada
Anahtar Kelimeler:
yangın Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.