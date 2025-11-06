Çorum’da metruk bina çöktü

Olay, dün gece saatlerinde Sungurlu ilçesi Başpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede bulunan iki katlı müstakil ev, henüz belirlenemeyen bir sebeple çöktü. Binanın yıkıldığını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, enkaz altında birinin kalma ihtimaline karşı İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü’nden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, enkaz üzerinde yaptıkları detaylı çalışmada herhangi bir kimsenin bulunmadığını belirledi. Ekipler, yıkılan evin çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır