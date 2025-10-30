HABER

Çorum’da müstakil ev alev alev yandı: 7 kişi dumandan etkilendi

Çorum'da müstakil bir evde çıkan yangında, 2’si çocuk 7 kişi dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan vatandaşlardan 3'üne olay yerinde müdahale edilirken, 4'ü ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi Çoraklık 69. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet B.’ye ait müstakil evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde söndürüldü. Yangın sırasında Mehmet B., Serpil B., Sümbül B., ile Medet B., Şenel B., A.B. (13) ve A.B. (11) dumandan etkilendi.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan vatandaşlardan 3'üne olay yerinde müdahale edilirken, 4'ü ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri ise yangınla ilgili inceleme başlattı.

