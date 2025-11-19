Çorum’da otomobil ile tır çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.K. idaresindeki 19 AGG 344 plakalı tır ile İ.E. yönetimindeki 19 TH 383 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

TIR İLE OTOMOBİL KAVŞAKTA ÇARPIŞTI

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekiplerince yapılan kontrollerde ise tır sürücüsünün 1.28 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Tır sürücüsüne cezai işlem uygulanırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır