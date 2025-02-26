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  4. Çorum'da sır olay! Evde ölü bulundu, misafir gözaltına alındı...

Çorum'da sır olay! Evde ölü bulundu, misafir gözaltına alındı...

26.02.2025 12:36
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Çorum'da İsmail Kürşat Özbüğrü’den haber alamayan yakınları durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen ekipler girdikleri evde Özbüğrü'nün hayatını kaybettiğini tespit etti. Özbüğrü'nün misafirliğe gelen arkadaşı M.D. ise yarı baygın halde bulundu. Sağlık ekipleri baygın M.D.'ye olay yerinde müdahalede bulunurken, M.D. daha sonra gözaltına alındı. Özbüğrü'nün kesin ölüm sebebi ise yapılacak olan otopsiden sonra belli olacak. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Çorum'da sır olay! Evde ölü bulundu, misafir gözaltına alındı...

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Ulukavak Mahallesi’nde meydana geldi. İsmail Kürşat Özbüğrü’den haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

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BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine Özbüğrü’nün evine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kapıyı açmasıyla polis ve sağlık ekipleri eve girdi. Ekipler, İsmail Kürşat Özbüğrü’yü hareketsiz buldu. Yapılan kontrolde, Özbüğrü’nün hayatını kaybettiği belirlendi.

YARI BAYGIN ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Aynı evde yarı baygın halde bulunan arkadaşı M.D. ise sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri evde geniş çaplı çalışma yaptı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İsmail Kürşat Özbüğrü’nün cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
polis Çorum
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