Çorum'da sır olay! Yaşlı çift, evlerinde başlarından vurulmuş halde bulundu

Çorum’da Hasan (68) ve Satı Bulut (64) çifti, oturdukları apartman dairesinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

Çorum'da sır olay! Yaşlı çift, evlerinde başlarından vurulmuş halde bulundu

Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar 48’inci Sokak’taki bir apartmanın 3’üncü katındaki dairede oturan Hasan Bulut ile eşi Satı Bulut’tan bir süredir haber alamayan yakınları, bugün saat 15.30 sıralarında adrese gitti.

Çorum da sır olay! Yaşlı çift, evlerinde başlarından vurulmuş halde bulundu 1

SİLAHLA VURULMUŞLAR

Kapıyı açıp içeri giren yakınları, çifti silahla vurulmuş halde buldu. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, başlarından vurulan Hasan ve Satı Bulut çiftinin hayatlarını kaybettiği belirlendi.

Çorum da sır olay! Yaşlı çift, evlerinde başlarından vurulmuş halde bulundu 2

ÜZERİNDE DURULAN İHTİMAL...

İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, dairede inceleme yaptı. Soruşturma sürerken, Hasan Bulut’un eşini öldürüp ardından intihar ettiği üzerinde durulduğu bildirildi.

Çorum da sır olay! Yaşlı çift, evlerinde başlarından vurulmuş halde bulundu 3Kaynak: DHA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

