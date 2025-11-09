HABER

Çorum'da sokakta silahlı kovalamaca! Çok sayıda boş kovan bulundu

Çorum'da sokakta silahlı kovalamaca güvenlik kamerasınca kaydedildi. Ekipler, yaptığı incelemede ise sokakta çok sayıda boş kovan buldu.

Gülabibey Mahallesi Kafkasevler 22. Sokak'ta ateş edildiği ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptığı incelemede sokakta çok sayıda boş kovan buldu.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, elinde tabanca bulunan bir kişinin sokakta koşarak uzaklaştığı sırada arkasından pompalı tüfekle ateş edildiğini belirledi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan, sokakta silahlı kovalamaca bölgedeki bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

