Çorum’da tartıştığı şahsı bıçaklayan şüpheli tutuklandı

Çorum’un Alaca ilçesinde çıkan kavgada, bir kişiyi bıçakla yaralayan 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

Olay, Yıldızhan Mahallesi Müjde Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.A.Ö. (17) ile A.Y. (23) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Y.A.Ö., A.Y.’yi sağ bacağından bıçaklayıp kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı A.Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından yaralı, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Olay sonrası çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Y.A.Ö.’yü yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Savcıyı 850 bin TL dolandırdılar! Bakın hangi meslekle kandırdılar

THY uçağında hareketli dakikalar! Acil çıkıştan tahliye edildiler

Fenerbahçe'ye dünya yıldızları yağacak! Başkan adayları düğmeye bastı

Çok fena dolandırıldı! Tapu zamanı gelince yıkıldı

Altın için dengeler değişti: 'Barış olmazsa' diyerek rakam verdi

Çalışanı ilgilendiriyor: İsa Karakaş hesapladı '18 bin TL ilave ödeme'

