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Çorum’da trafo patladı: Oto geri dönüşüm atölyesi ve arı kovanları yandı

Çorum’un Osmancık ilçesinde trafonun patlaması neticesinde çıkan yangında arı kovanları ve oto geri dönüşüm atölyesi yandı.

Çorum’da trafo patladı: Oto geri dönüşüm atölyesi ve arı kovanları yandı
Begüm Özkaynak

Olay, Temençe Mahallesi İstanbul-Samsun karayolu kenarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir sebeple benzin istasyonu yanında bulunan trafonun patlaması neticesinde yangın çıktı. Alevler kuru otlara sıçrayarak çevrede bulunan arı kovanlarını ve oto geri dönüşüm atölyesini sardı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine Osmancık Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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