Çorum’da yanan ahırdaki 30 küçükbaş hayvan telef oldu

Çorum’un Osmancık ilçesinde alevlere teslim olan ahırdaki 30 küçükbaş hayvan telef oldu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, Osmancık ilçesi Aşağızeytin köyü Kavacık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ç.'ye ait ahırda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

AHIRDA BULUNAN 30 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangın sırasında ahırda bulunan 30 küçükbaş hayvan telef oldu. Yangında ahır ise kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

