Çorum’da yangın! 2 ev ve 1 traktör kullanılamaz hale geldi

Çorum’un İskilip ilçesinde çıkan yangında; 2 ev, evlerin altındaki ahırlar, 1 traktör ve çeşitli tarım aletleri kullanılmaz hale geldi.

Şeyhler köyünde sabaha karşı Şaban Erdoğan’a ait evde çıkan yangın, büyüyüp, bitişiğindeki Fadime Civelek’e ait eve de sıçradı. Alevleri fark eden köylüler, yangına ilk müdahaleyi kendi imkanlarıyla yaptı. İhbar üzerine bölgeye, İskilip Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede köye ulaşan itfaiyeciler, yangına müdahale etti. Söndürme çalışmalarına Orman İşletme ile Çorum, Uğurludağ ve Bayat ilçelerinden sevk edilen itfaiye ekipleri de destek verdi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. 2 ev, ahırlar, 1 traktör ve çeşitli tarım aletlerinin yangında kullanılmaz hale geldi.

'CAN KAYBI YOK'

İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangının daha geniş alana yayılmasının önlendiğini belirterek, "Yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları başladı. Olayda can kaybı yaşanmaması en büyük tesellimiz. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza gerekli destek sağlanacaktır. İtfaiye ekiplerimize teşekkür ediyor, hemşerilerimize geçmiş olsun diliyorum” dedi. Yangın sonrası bölgede soğutma çalışmaları sürerken, çıkış nedeninin belirlenmesi için de inceleme başlatıldı. Yetkililer tarafından hasar tespit çalışmalarının da devam ettiği belirtildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
yangın Çorum
