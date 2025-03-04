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Çorum'un geleneksel lezzetleri için proje imzalandı! Şehrin geleneksel lezzetleri korunarak üretim arttırılacak

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
04.03.2025 18:04
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Çorum'da hayata geçirilen proje ile şehrin geleneksel lezzetlerinden Çorum mantısı, Çorum şekerlemesi, Çorum baklavası ve Çorum su böreğinin standartları korunarak üretimi arttırılacak.

Çorum'un geleneksel lezzetleri için proje imzalandı! Şehrin geleneksel lezzetleri korunarak üretim arttırılacak

Çorum Belediyesi’nin Bedesten Çarşısı’nda hayata geçireceği "Dünyanın Merkezinde Hitit Barış Sofrası" projesi çerçevesinde eğitim ve üretim atölyesi kurularak coğrafi işaret başvuruları yapılan Çorum mantısı, Çorum şekerlemesi, Çorum baklavası ve çorum su böreğinin geleneksel üretim standartları korunarak üretimi sağlanacak. Proje, tarafından Toplam 4 milyon 163 bin 250 TL bütçeye sahip projeye Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çerçevesinde 3 milyon 3 milyon 743 bin 250 TL destek sağlanacak. Proje sözleşmesi Çorum Belediyesi'nde düzenlenen törenle imzalandı.

ŞEHİR MUTFAĞI CANLANDIRILACAK

Proje çerçevesinde, Çorum mantısı, Çorum şekerlemesi, Çorum baklavası ve Çorum su böreği gibi coğrafi işaret tescili bulunan ürünlerin geleneksel standartlarının korunması, üretimlerinin yaygınlaştırılması ve şehrin gastronomi turizminin canlandırılması hedefleniyor. Yerel mutfak kültürünü gelecek nesillere aktarmak amacıyla üretim atölyelerinde eğitimler verilecek. Ayrıca, Çorum’un tarihi ve kültürel mekanlarında, tanınmış isimlerin de katılımıyla ulusal ve uluslararası tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecek. Dijital pazar platformu sayesinde, geleneksel lezzetlerin geniş kitlelere ulaştırılması sağlanacak.

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"ÇORUM’UN KÜLTÜREL MİRASINI YAŞATACAK"

"Dünyanın Merkezinde Hitit Barış Sofrası" proje imza törenine katılan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, "Çorum Belediyesi, şehrin mutfak kültürünü koruma ve tanıtma amacıyla başlattığı Dünyanın Merkezinde Hitit Barış Sofrası projesi kapsamında, Çorum mutfağının en önemli dört lezzetini ön plana çıkarmaya hazırlanıyor. Çorum mantısı, Çorum şekerlemesi, Çorum baklavası ve Çorum su böreği, şehrin gastronomi değerleri arasında en önemli yere sahip ürünler olarak öne çıkıyor. Bu dört ürüne yönelik coğrafi işaret tescil başvuruları yapılmış olup, süreç nihai aşamaya yaklaşmıştır. Ancak, Çorum Belediyesi tarafından bu ürünlerin patentleri daha önce alınmış ve resmen tescillenmiştir. Proje kapsamında, Çorum’un kültürel mirasını yaşatacak önemli bir adım olarak Bedesten içerisinde bir mutfak kurulacak. Bu mutfakta, söz konusu dört ürünün standartlarının oluşturulması, korunması, üretilmesi ve yaygınlaştırılması sağlanacak. Projenin temel hedefleri arasında, bu alanda istihdam oluşturmak, özellikle zanaatkarların ve ev hanımlarının yetiştirilmesine katkı sunmak yer alıyor. Ayrıca, Çorum baklavası adıyla satılan ürünlerin gerçekten standartlara uygun olup olmadığının belirlenmesi ve geleneksel tariflerin korunarak üretilmesi büyük önem taşıyor. Projenin bu aşamaya gelmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"KURULACAK ATÖLYELERDE KADINLARIN İSTİHDAMI SAĞLANACAK"

Daha sonra konuşan OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle de, "Bu bölgede yetişen ürünler, yerel halkın becerisi ve yorumlarıyla ticarete dönüşüyor. Günümüzde bu proje kapsamında kadın girişimcilerin yetiştirilmesi ve kurulacak atölyelerde kadınların istihdamı sağlanacaktır. Bu dört ürün, coğrafya için son derece kıymetli olup yerelde geniş bir üne sahiptir. Ancak ürünlerin yalnızca bu bölgeyle sınırlı kalmaması, gıda güvenliğine uygun paketleme şartlarıyla Çorum’un sınırlarını aşması gerekmektedir. Projenin hazırlanmasında emeği geçen arkadaşlarıma ve sürdürülebilir katkılarından dolayı Sayın Belediye başkanıma, teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle tarafından proje sözleşmesi imzalandı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çorum mantı imza lezzet proje
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