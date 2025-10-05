Çorum'un gizemli kaya mezarı büyük ilgi görüyor

Çorum'un Laçin ilçesi Kırkdilim mevkiinde yer alan ve milattan önce 2'nci yüzyılda yapıldığı düşünülen Kapılıkaya Kaya Mezarı, dik kayalar arasına oyulmuş yapısıyla dikkat çekiyor. Bölgenin en önemli arkeolojik miraslarından biri olarak kabul edilen Kapılıkaya, özellikle tarih meraklıları ve doğaseverlerin ilgisini çekiyor. İl merkezine yaklaşık 27 kilometre uzaklıkta bulunan ve yaklaşık 2 bin yıldan fazla geçmişiyle bölgenin tarihine ışık tutan Kapılıkaya Kaya Mezarı, çevresindeki doğal güzellikleriyle de ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunuyor. Yüksek kayaların arasındaki konumu sayesinde hem tarihi hem de doğayı bir arada görmek isteyenler için cazip bir rota oluşturuyor. Çorum Hitit Üniversitesi Dağcılık Kulübü üyeleri de bölgeyi ziyaret ederek tarihe tanıklık etme fırsatı buldu.

"BÖLGEMİZ HEM TARİHİ YÖNDEN HEMDE DOĞAL GÜZELLİKLER ANLAMINDA İSANLARA OLDUKÇA FAYDALI"

Kaya mezarını birçok üniversite öğrencisinin merak ettiğini belirten Hitit Üniversitesi Dağcılık Kulüp Başkanı Gürkan Yağmur, "Kapılıkaya Kaya Mezarlığı'nın olduğu bölümdeyiz. Yaklaşık 40 kişiden oluşan katılımcımızla burada 7 kilometrelik bir parkurumuz var. Parkuru tamamlayacağız. Arkadaşlarımızla birlikte tarihi kapıya tırmandık orada kapıyla ilgili bilgilendirmede bulunduk. Arkadaşlarımız hem sosyal anlamda yeni insanlarla tanışıyor hem de aynı zaman da bölgenin tarihini bu gibi doğa etkinlikleriyle öğreniyor" dedi.

"KAPI UZAKTAN BAKILINCA KÜÇÜK GÖZÜKÜYOR OYSA DEVASA BİR YAPIYA SAHİP"

Karşılaştıkları manzaranın kendilerini çok etkilediğini belirten Yağmur, "Kapılıkaya Çorum Laçin arasında Kırkdilim mevkinde yer alıyor. Milattan önce 2'nci yüzyılda inşa edildiği söyleniyor. Burayla ilgili maalesef pek fazla bir bilgi bulunmuyor. Hemen kapının mezar girişinde ve üst kısımda yazan yazıda 'IKEZIOS' diye bir ibare var. Bu bilgi sayesinde içeride bir komutanın bulunduğu söyleniyor. Mezar odasına gelmeden önce, 12 tane basamağı olan biraz daha alt kısımda ise tekrar 8 basamak var. Tabii o dönemin insanlarını anlamak lazım. Burası aynı zamanda su kaynağının yakınında bir derenin hemen yan kısmına inşa edilmiş. İnsanlar için önemli birisi olmalı ki oraya mezarını koymuşlar. Kırkdilim aslında çok önemli bir bölge, yalnız trafikte giderken insanlar araçlarıyla bu kısmı göremiyorlar ve ayrıca kapı uzaktan bakılınca küçük gözüküyor, oysa devasa bir yapıya sahip ve ulaşımı biraz zahmetli" diye konuştu.

"TÜM ARKADAŞLARA MERAK EDENLERİN GELİP GÖRMESİNİ TAVSİYE EDERİM"

Bölgeyi ziyaret eden Nuri Okumuş da, "Kapılıkaya'yı merak ettiğimiz için bu yürüyüşe katıldık. Tarihi bir mekan, çok hoşumuza gitti. Kral mezarının olduğu ve tarihinin çok eski olduğu söylendi. Daha öncesinden çok merak ediyordum ve gelmek istiyordum ama ilk defa fırsatımız oldu. Tüm arkadaşlara merak edenlerin gelip görmesini tavsiye ederim" şeklinde konuştu.

"HEM TIRMANIŞ YAPIYORUZ HEM DE TARİHİMİZİ ÖĞRENİYORUZ"

Hitit Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Elif Nisa Kaya da, "Kapılıkaya'ya bakmaya, tarihini öğrenmeye geldim. Bu tarz yerlere geldiğimde aslında hayatımdaki olan sorunların pek bir önemi olmadığını, her şeyin gelip geçici olduğunu öğreniyorum. Hem buraya gelip tırmanış yapıyoruz hem de tarihimizi öğreniyoruz. Yeni insanlarla tanışıyoruz ve hayatın farklı renklerini insanlarla birlikte görüyoruz diyebilirim" ifadelerine yer verdi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır