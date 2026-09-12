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Çorum’da 3 araçlı zincirleme kaza: 5 yaralı

Çorum’da iki otomobil ile bir cipin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Çorum’da 3 araçlı zincirleme kaza: 5 yaralı

Kaza, Samsun-Çorum kara yolu Bölge Trafik Şube Müdürlüğü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.D. idaresindeki 06 DNJ 703 plakalı Fiat marka otomobil, D.D. yönetimindeki 19 AEY 971 plakalı Hyundai marka cip ve Z. Ö. idaresindeki 06 AGL 188 plakalı Fiat marka otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle araçlarda yolcu olarak bulunan Y.D., Y.D., E.D., A.D. ve M.D. yaralandı. Yaralandı.

Kazayı gören çevredeki sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle Çorum istikametine ulaşımın kapanması sonucu kara yolunda uzun araç kuyrukları oluşurken o anlar drone ile havadan görüntülendi. Kazaya karışan araçlardan birinin yol dışına çıkarılmasıyla trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından kara yolundaki ulaşım yeniden normale döndü.

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Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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