Çorum’da aranan 2 şahıs yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 17-24 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen 116 denetimde, 24 kahvehane/kıraathane, 25 kafe, 23 çay ocağı, 11 oyun salonu ve 12 otopark kontrol edildi. 3 bin 171 şahsın kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde aranan 2 şahıs yakalandı.

Yapılan aramalarda ise 3 adet tabanca, 3 adet kesici alet, 18 adet tabanca fişeği, bin 201 adet sentetik ecza hapı 23.09 gram sentetik kannobionoid ele geçirildi.

Trafik denetimleri kapsamında ise 2 bin 51 araç kontrol edilirken, 1 sürücüye idari para cezası uygulandı.



