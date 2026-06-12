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Çorum’da aranan 2 şahıs yakalandı

Çorum’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde hakkında yakalama kararı bulunan 2 kişi yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 5-12 Haziran tarihleri arasında, il merkezinde 118 denetim gerçekleştirildi.

Çorum’da aranan 2 şahıs yakalandı

Çorum’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde hakkında yakalama kararı bulunan 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 5-12 Haziran tarihleri arasında, il merkezinde 118 denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 24 kahvehane/kıraathane, 25 kafe, 27 çay ocağı, 12 oyun salonu ve 11 otopark kontrol edilirken, 3 bin 201 şahsın kimlik sorgusu yapıldı. Denetimlerde hakkında yakalama kararı bulunan 2 kişi yakalandı.

Yapılan aramalarda ise 3 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 8 adet tabanca fişeği, 2 adet tüfek fişeği, 2 adet kesici alet, 74 adet sentetik ecza hapı, 30.93 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Trafik denetimleri kapsamında ise 2 bin 287 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Çorum’da aranan 2 şahıs yakalandı 1

Çorum’da aranan 2 şahıs yakalandı 2

Çorum’da aranan 2 şahıs yakalandı 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Çorum
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