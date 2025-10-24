Çorum’da çocuklar Gazze için seferber oldu

Çorum’da, ilkokul öğrencileri Gazze’ye destek olmak amacıyla sergi düzenleyip, kendilerinin, aileleri ve öğretmenlerinin yaptığı el emeği ürünleri sattı.

Çorum il merkezinde bulunan 23 Nisan Ortaokulu bahçesinde düzenlenen programda, öğretmenler, veliler ve öğrenciler tarafından hazırlanan el emeği göz nuru ürünler satışa sunuldu. Etkinlik kapsamında ayrıca "Gazze’de Çocuk Olmak" konulu resim, şiir ve mektup yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Sergi’nin ardından, Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Uçar tarafından Gazze’de yaşananlarla ilgili bir konferans verildi. Çorum Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar da katılarak öğrencilere destek verdi. Satışa sunulan ürünlerden elde edilecek gelir, Filistin’e gönderilmek üzere AFAD’a teslim edilecek.

Öğrencilere duyarlılıkları için teşekkür eden Çorum Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, "Bu program bir yardımlaşmanın da ötesinde Türk Milleti’nin yüce gönüllüğünü, mazlum coğrafyada hamiliğini gösterdi. Bu proje ilimizde tüm okullarda uygulandı. Tüm Çocuklarımız aileleriyle birlikte Gazzeli çocukların gülüşüne vesile olmak oradaki annelerin dualarında yer almak üzere ellerinden gelen tüm çabaları gösterdiler. Ben tüm dünyada zulmün son bulmasını ve mazlum coğrafyalara barışın gelmesini temenni ediyorum" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ise "Tüm okullarımızda okul yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, okul aile birliklerimiz ve velilerimizin hepsinin ortak bir amacı var. Gazze’nin acısını yüreğinde taşıyan evlatlarımızı ve ailelerimizi görmek ve bu duyarlılığı oluşturmak. Ayrıca toplumsal duyarlılığı da oluşturmak için Çorum’un ilçeleri dahil tüm okullarımızda böyle güzel etkinlikler yapıyoruz" diye konuştu.

Amaçlarının Gazzelilere yardım ulaştırmak olduğunu kaydeden 8. sınıf öğrencisi Mehmet Kılıç da, "Okulumuzda Gazze’ye destek amaçlı bu sorunlara bizimde bir katkımızın olması niyetiyle buradayız ve inşallah bu sorunlarda ortadan kalkacak. Bu sıkıntı inşallah biter kardeşlerimiz de bizim gibi okullarına dönerek eğitimlerini alırlar" şeklinde konuştu.

"ELİMİZDEN GELENİ BURADA YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Okulda öğrenim gören 8. sınıf öğrencilerinden Ömer Fırat Ateş ise, "Bildiğiniz gibi sıkıntılar mevcut ve bir gün inşallah bu sıkıntılar biter ve Gazze’deki çocuklarda bizler gibi eğitim sürecini tamamlarlar. Bizde elimizden geleni burada yapmaya çalışıyoruz. Destek olmak amacıyla sergide satılan ürünleri alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHABu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır