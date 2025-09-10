HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Çorum’da çocukların da olduğu iki grup arasında bıçaklı kavga: 1’i ağır 2 yaralı

Çorum’da aralarında kız çocuklarının da olduğu iki grup arasında çıkan kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Çorum’da çocukların da olduğu iki grup arasında bıçaklı kavga: 1’i ağır 2 yaralı

Olay, dün gece saatlerinde Kale Mahallesi Ata Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce aralarında bilinmeyen sebeple tartışma çıktığı öğrenilen F.N.K. (14), F.Ç.N. (15), S.K. (18) ile A.N.İ. (26), E.H. (15) ve C.Ö. (15) isimli çocuklar ve genç kadınlar caddede buluştu. İki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Çıkan kavgada A.N.İ., yanında taşıdığı bıçakla S.K.’ye saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 5 bıçak darbesiyle ağır yaralanan S.K. kanlar içinde yere yığılırken, A.N.İ. ise kavga esnasında darbedildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çorum’da çocukların da olduğu iki grup arasında bıçaklı kavga: 1’i ağır 2 yaralı 1

Ağır yaralanan S.K., olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahale sonrası yaralı Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Çorum’da çocukların da olduğu iki grup arasında bıçaklı kavga: 1’i ağır 2 yaralı 2

Olayla ilgili yakalanan şüpheliler, gözaltına alındı.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Konya’da ağustos ayında polis bölgesinde yaşanan bin 17 kazada; 7 kişi öldü, bin 574 kişi yaralandıKonya’da ağustos ayında polis bölgesinde yaşanan bin 17 kazada; 7 kişi öldü, bin 574 kişi yaralandı
Ağrı’da tırın yakıt deposunda 56 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildiAğrı’da tırın yakıt deposunda 56 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildi

Anahtar Kelimeler:
Çorum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Bu yıl başlayacak' Maaş promosyonları için '6 kat' çıkışı! '90 - 138 bin TL arasına sıkıştı'

'Bu yıl başlayacak' Maaş promosyonları için '6 kat' çıkışı! '90 - 138 bin TL arasına sıkıştı'

O mahalledeki görüntüler gündem oldu! "Pakistan sandım"

O mahalledeki görüntüler gündem oldu! "Pakistan sandım"

ABD: "Savaş başlatacak bir eylem"

ABD: "Savaş başlatacak bir eylem"

Eski eş dehşeti yaşattı! Türkiye'nin konuştuğu o cinayette yeni görüntüler ortaya çıktı, acılı anne konuştu: 'Kızımı daha önce de 7 yerinden bıçaklamıştı'

Eski eş dehşeti yaşattı! Türkiye'nin konuştuğu o cinayette yeni görüntüler ortaya çıktı, acılı anne konuştu: 'Kızımı daha önce de 7 yerinden bıçaklamıştı'

Yer: Muğla! Ormanı ateşe verip böyle kaçmışlar: O anlar saniye saniye kamerada

Yer: Muğla! Ormanı ateşe verip böyle kaçmışlar: O anlar saniye saniye kamerada

MHP'li ilçe başkanı hakkında yasak aşk iddiası! Şantaj mı yaptı?

MHP'li ilçe başkanı hakkında yasak aşk iddiası! Şantaj mı yaptı?

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.